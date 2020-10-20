БЕЛАЗ продолжает наращивать экспорт в страны дальнего зарубежья

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" продолжает наращивать экспорт в страны дальнего зарубежья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"За девять месяцев этого года диверсификация экспорта бьет рекорды: среднемесячная отгрузка в страны дальнего зарубежья и доля рынков дальнего зарубежья в общем объеме поставок техники максимальные в сравнении с годовыми значениями за всю историю компании", - рассказали в пресс-службе.

С января по сентябрь продажи продукции в дальнее зарубежье выросли в 2,6 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. За девять месяцев удельный вес этого рынка в общем объеме отгрузки составил 43,8% (плюс 36,4% к уровню января - сентября 2019-го), в сентябре - 46,8% (плюс 36,1% к сентябрю прошлого года).

Из 22 государств, куда поставлялась техника с начала года, 15 - это страны дальнего зарубежья. "В частности, в Индию в сентябре отгружена очередная партия 130-тонных самосвалов, а в целом с начала года - 61 карьерный самосвал грузоподъемностью 130 т по контракту на поставку 77 машин. В ЮАР после шестилетнего перерыва возобновились поставки и отгружены 240-тонные карьерники БЕЛАЗ-75311. В Алжир поставлены две большие партии 60-тонников, а также фронтальные погрузчики, а с 2019 года по сентябрь 2020-го суммарно реализовано уже 33 единицы техники", - пояснили на предприятии.

Также поставлялись карьерные самосвалы, бульдозеры, поливооросительные машины в Монголию, Польшу, Болгарию, Боснию и Герцеговину.

На внутренний рынок за девять месяцев продано 10,2% продукции БЕЛАЗА, на экспорт отправлено 89,8%, из них в Россию - 33,1%, в другие страны ближнего зарубежья (Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Украину) - 12,9%.

Традиционно лидируют в отгрузке техники карьерные самосвалы следующих классов грузоподъемности: 110-130 т - 37%, 45 т - 20%, 55-60 т - 18%.

До конца года запланированы поставки карьерной техники в Россию, Казахстан, Украину, Монголию, Алжир, Индию, Индонезию и другие страны.

"В продвижении техники БЕЛАЗ на рынки дальнего зарубежья с начала года предприятие достигло значительных успехов. Положительные результаты принесли активная маркетинговая политика по выходу на новые рынки сбыта и закреплению там, постоянный поиск дополнительных возможностей для увеличения продаж по всему миру", - подчеркнули в пресс-службе.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-