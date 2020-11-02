БЕЛАЗ работает над газификацией карьерной техники для крупных российских компаний

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" работает над газификацией карьерной техники для крупных российских компаний, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Так, 45-тонный самосвал БЕЛАЗ-75476 с газопоршневым двигателем тестируется на площадках крупнейшей алмазодобывающей компании "Алроса". Сначала были испытания в карьере Ломоносовского горно-обогатительного комбината в Архангельской области, теперь их продолжат на Мирнинском горно-обогатительном комбинате.

"Основное - это, конечно, получить показатели работы карьерного самосвала в части грузоперевозок, а также по циклам простоев для заправки и ремонта, если таковой будет иметь место, чтобы в целом оценить плюсы применения подобного решения на нашей площадке. Мы можем обеспечить возможность заправки газом как минимум десяти таких самосвалов", - отметил заместитель исполнительного директора АК "Алроса" Руслан Сизонов.

Часть горнорудных запасов компании "Алроса" находится в труднодоступной местности, куда можно доставить дизельное топливо только в период навигации, поэтому его завозят сразу на год вперед. При этом рядом расположены крупные месторождения природного газа, которые логично использовать в качестве топлива, расчеты показывают, что себестоимость газа в разы ниже стоимости дизеля.

Кроме того, с участием БЕЛАЗа в Мурманской области на Восточном руднике Кировского филиала АО "Апатит" реализуется проект по переводу карьерной техники на газодизельный режим. Проект направлен на оптимизацию производственных затрат АО "Апатит" и снижение себестоимости открытых горных работ.

На Кировской площадке АО "Апатит" вскоре появится модульный комплекс по заправке самосвалов БЕЛАЗ сжиженным газом. Сжиженный природный газ будут доставлять заправщиками и хранить в резервуаре модульного комплекса. Запустить комплекс в эксплуатацию планируется этой осенью. Под заправку СПГ уже переоборудованы два карьерных самосвала БЕЛАЗ. Впереди опытно-промышленные испытания большегрузных машин.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-