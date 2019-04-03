БелАЗ увеличивает экспорт самосвалов большой грузоподъемности в дальнее зарубежье

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" увеличивает экспорт самосвалов большой грузоподъемности на рынки дальнего зарубежья, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Так, в марте шесть 220-тонных карьерных самосвалов отправлено в Сербию (карьер "БОР"), а семь 110-тонников - в Монголию (с начала года в эту страну отгружено 11 карьерных самосвалов). 45-тонные самосвалы серии 7545 поставлены в Польшу, а серии 7547 - в Польшу и Монголию.

В общем объеме отгрузки января-марта 2019 года лидирующими являются карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 т, вторую позицию занимают 220-240-тонники и замыкают тройку 45-тонные машины.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-