БелАЗ увеличивает экспорт самосвалов большой грузоподъемности в дальнее зарубежье

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" увеличивает экспорт самосвалов большой грузоподъемности на рынки дальнего зарубежья, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Так, в марте шесть 220-тонных карьерных самосвалов отправлено в Сербию (карьер "БОР"), а семь 110-тонников - в Монголию (с начала года в эту страну отгружено 11 карьерных самосвалов). 45-тонные самосвалы серии 7545 поставлены в Польшу, а серии 7547 - в Польшу и Монголию.
В общем объеме отгрузки января-марта 2019 года лидирующими являются карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 т, вторую позицию занимают 220-240-тонники и замыкают тройку 45-тонные машины.
ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-
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