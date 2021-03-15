БЕЛАЗ в январе-феврале нарастил объемы производства, реализации и экспорта продукции

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" в январе - феврале 2021 года нарастило объемы производства, реализации и экспорта продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

По некоторым предприятиям, входящим в состав холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг", в январе - феврале 2021 года зафиксирован рост объемов производства. "Так, темп роста производства в действующих ценах к аналогичному периоду 2020-го составляет по ОАО "Завод ПАК" - 103,7%, филиалу ОАО "БЕЛАЗ" - СПК "Первомайский" - 139,9%, ОАО "Крановый завод" - 147,3%. Наибольший же рост производства демонстрирует головное предприятие в Жодино - 149,1%", - рассказали в пресс-службе.

ОАО "БЕЛАЗ" (Белорусский автомобильный завод вместе с филиалами) показывает также значительное увеличение объемов реализации - 163% и экспорта - 187,3%. "За пределы Беларуси экспортировано 97,2% продукции. Львиная доля техники (марок БЕЛАЗ и МоАЗ) и запасных частей поставлена в Россию - 82% в общем объеме отгрузки, темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 375,1%. Также в январе - феврале карьерные самосвалы были отгружены в Узбекистан, Украину, Казахстан, Боснию и Герцеговину", - отметили на предприятии.

Первое место по популярности у потребителей занимают БЕЛАЗы грузоподъемностью 220-240 т - 32 %. В тройку лидеров отгрузки вошли 110-130-тонные (20%) и 55-60-тонные (18%) карьерники. Средняя грузоподъемность реализованного с начала года самосвала - 122 т. На март запланировано дальнейшее увеличение объема поставок с расширением списка стран дальнего зарубежья за счет Индии, Польши и Чили.

"В целом холдинг "БЕЛАЗ-Холдинг" завершил первые два месяца текущего года с темпами роста по основным показателям: производство продукции (в действующих ценах) - 112,8%, реализация - 146,7%, экспорт - 186,7%", - подчеркнули в пресс-службе.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-