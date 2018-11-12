БелАЗ в январе-октябре увеличил экспорт на 39,2%

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" в январе-октябре увеличило экспорт продукции на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

БелАЗ удерживает треть мирового рынка большегрузных карьерных самосвалов. С начала года продажи на российский рынок увеличились почти на треть, в целом в страны СНГ - в 1,8 раза. География поставок в январе-октябре насчитывала более 20 стран. Освоены новые рынки - Бангладеш и Филиппины. В октябре после семилетного перерыва возобновились поставки в Чили, куда был отгружен шахтный самосвал грузоподъемностью 25 т. Чаще всего предприятие экспортирует карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 т, 220-240 т и 45 т.

По предварительным данным, за десять месяцев завод увеличил объемы производства на 55,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"БелАЗ не просто производит карьерные самосвалы, но и внедряет новые технологии и наращивает интеллектуальный потенциал, что позволяет создавать уникальные комплексные решения для работы карьерной техники в любой точке мира", - отмечается в сообщении.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-