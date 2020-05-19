БЕЛАЗ за год поставил в Украину 9 поливооросительных машин

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начиная с мая 2019 года БЕЛАЗ поставил в Украину девять поливооросительных машин БЕЛАЗ-76135 и БЕЛАЗ-76473, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Белорусский автомобильный завод в прошлом году поставил первые поливооросительные машины БЕЛАЗ-76135 в Украину, открыв тем самым новый рынок сбыта для этой спецтехники. За время эксплуатации она зарекомендовала себя как надежная и незаменимая помощница горняков. В результате только в карьерах Северного ГОКа (Группа Метинвест, Кривой Рог) с пылевыми бурями сражаются девять современных машин - БЕЛАЗ-76135 и БЕЛАЗ-76473", - отметили в пресс-службе.

В Первомайском и Анновском карьерах СевГОКа шесть гидромониторов БЕЛАЗ-76135 с емкостью цистерн 119 куб.м, мощными насосами и расширенной зоной полива до 60 м выполняют работы по карьерному пылеподавлению в сложных горнотехнических условиях. "Белорусская машина спецназначения с цистерной, объем которой соизмерим с небольшим озером, эффективно орошает без дозаправки пяти-восьмикилометровые участки экскаваторных забоев и внутрикарьерных магистралей", - рассказали на предприятии.

Три поливооросителя поменьше - БЕЛАЗ-76473 с 32-кубовой цистерной - обладают веерной системой орошения, создающей на открытых месторождениях настоящий рукотворный дождь. Сзади и сверху цистерны смонтирована разветвленная система трубопроводов со специальными насадками, распыляющими воду во все стороны. Такое оборудование обеспечивает качественное орошение поверхностей с шириной зоны полива более 24 м, подавляя тем самым пыль. В карьерах СевГОКа этот спецтранспорт обслуживает карьерные пути, а также регулярно наполняет резервуары водой, в том числе и емкости буровых станков.

Весной и летом поливооросительные работы на технологических дорогах и промплощадках комбината ведутся круглосуточно. За день БЕЛАЗы-пылеборцы расходуют свыше 3,5 тыс. куб.м воды для орошения забоев и дорог в несколько этапов. При необходимости они могут использоваться и как пожарные машины благодаря установленной на них системе пожаротушения с дистанционным включением.

"Для выполнения экологических мероприятий по борьбе с пылью на СевГОКе комбинат полностью обновил парк поливооросительных машин. Помимо отличных технических характеристик, плюсы спецтехники БЕЛАЗ - в удобстве использования и комфортных условиях труда для водителей", - подчеркнул гендиректор СевГОКа Андрей Скачков.

Как отметили на заводе, современные поливооросительные машины БЕЛАЗ не только надежны, экономичны и эффективны в различных климатических условиях при открытых разработках полезных ископаемых, но и удобны в обслуживании, отвечают всем требованиям промышленной безопасности и охраны труда. Белорусская спецтехника успешно повышает безопасность транспортных работ в карьерах горнорудных предприятий Узбекистана, России, Украины, Казахстана, Марокко, Болгарии, Зимбабве и Монголии.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-