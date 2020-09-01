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01 сентября 2020, 11:13

БЕЛАЗ: завод работает в штатном режиме, все находятся на рабочих местах

Фото из архива
Фото из архива

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский автомобильный завод работает в штатном режиме, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Завод работает в штатном режиме. Все находятся на своих рабочих местах. Нет никаких предпосылок к изменению ситуации на заводе", - сказали в пресс-службе.

Белорусский автомобильный завод сейчас работает над выполнением ряда экспортных контрактов. "В частности, мы выполняем свои обязательства перед индийскими партнерами, продолжаем поставлять технику", - отметили в пресс-службе. Идут поставки и в другие страны, например, карьерные самосвалы БЕЛАЗ будут работать в пустыне Гоби (Монголия). Продолжаются переговоры по экспорту продукции предприятия в разные регионы мира.-0-

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