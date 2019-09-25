"БЕЛДЖИ" будет производить автомобили класса Евро-6

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский производитель легковых автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ" намерен производить автомобили класса Евро-6. Первый образец предприятие рассчитывает представить уже в 2020 году, сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решаем этот вопрос двояко. С одной стороны, можно переоборудовать легковой автомобиль для работы на газу, и он будет соответствовать требованиям Евро-6. А есть модели, которые используют двигатели класса Евро-6. По "БЕЛДЖИ" запланировано, что Atlas в следующем году будет модернизироваться до уровня Евро-6", - отметил Геннадий Свидерский.

В частности, такая продукция может быть востребована в балканских странах. В настоящее время на предприятии выпускаются автомобили класса Евро-5.

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