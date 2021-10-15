15 октября, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" до конца года планирует произвести 30 тыс. автомобилей. Об этом сказал генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году у завода много заказов: работаем сверхурочно и в выходные дни. На сегодняшний день произведено 22 тыс. машин, все они реализованы, - сказал Геннадий Свидерский. - В прошлом году мы выпустили 20 тыс. машин, в нынешнем есть все возможности выйти на производство и продажу 30 тыс. машин. Конечно, все это стало возможным благодаря освоению новых моделей. Потребители в Беларуси и за рубежом знают, что у нас появились две новые модели - Coolray и Atlas Pro".

По словам гендиректора, в этом году компания делала большой упор на экспорт. "Если объемы производства возросли где-то в 1,5 раза, то объемы экспорта увеличились в два раза, - подчеркнул он. - На сегодня мы имеем $270 млн экспортных поставок и где-то около $100 млн отгрузили на внутренний рынок".

Как отметил руководитель завода, на внутренний рынок приходится 25% поставок.-0-

"БЕЛДЖИ" в следующем году расширит модельный ряд авто

Фото Андрея Покумейко