"БЕЛДЖИ" в следующем году расширит модельный ряд авто

15 октября, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" в следующем году планирует расширить модельный ряд авто. Об этом сказал генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы являемся основными топ-производителями кроссоверов. Но также хотим вернуть на рынок и еще раз предложить седан 1.0 turbo. Мы постараемся, чтобы он был и в бюджетном сегменте, с механической коробкой передач. То есть охватим тех покупателей, которые имеют меньше финансовых средств, но хотят приобрести современное транспортное средство", - сказал Геннадий Свидерский.

По его словам, стоимость такого авто составит порядка Br35 тыс.

Также во втором полугодии 2022 года появится и полноразмерный кроссовер KX11.-0-

Фото Андрея Покумейко