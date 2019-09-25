"БЕЛДЖИ" планирует в 2020 году выпустить до 35 тыс. авто и расширить географию экспорта

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский производитель легковых автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ" практически вышел на запланированную производственную мощность. В 2020 году планируется выпустить 30-35 тыс. машин и расширить географию экспорта. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

Ожидается, что 10 тыс. авто приобретут в Беларуси, 20-25 тыс. авто - за рубежом. Если в текущем году продукция поставлялась в основном в Россию, то в 2020 году предприятие рассчитывает также выйти на рынки Казахстана, Армении, Украины, Литвы. "Такие переговоры ведутся", - отметил Геннадий Свидерский.

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