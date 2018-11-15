15 ноября, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" выводит на рынок обновленный седан Geely Еmgrand 7 (FE3). Эту модель сегодня презентовали журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

В дилерских центрах "БЕЛДЖИ" сегодня стартовали продажи рестайлинговой модели седана Geely Еmgrand 7. Автомобиль представлен в пяти комплектациях. Его цена в комплектации Standard составляет Br23 тыс., в комплектации Comfort с механической коробкой передач с объемом двигателя 1,5 - Br24,8 тыс., с объемом двигателя 1,8 - Br26,6 тыс. Цена автомобиля в комплектации Comfort c вариаторной коробкой передач - Br27,7 тыс., Luxury - Br28,9 тыс.

Седан Geely Еmgrand 7 производился с 2015 года в Китае. В нынешнем году "БЕЛДЖИ" выпустил первую партию рестайлинговой модели этого авто. Лицевая часть кузова седана получила более выразительные фары головного света, фирменную фальшрадиаторную решетку, мощный бампер с характерными аэродинамическим элементами. Салон седана также модернизирован.

Как отметил исполняющий обязанности генерального директора СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский, новые автомобили уже присутствуют во всех семи дилерских центрах. "Это экономичная машина. Надеемся, что нашим покупателям понравится большой багажник, очень современный интерьер. Ставилась задача, чтобы на заводе выпускались машины, доступные для населения. Наш седан - современная модель, но его ценовой сегмент значительно ниже, чем у Geely Atlas. В прошлом месяце выпустили 600 машин, они пойдут по дилерским центрам для старта продаж. Надеемся, что уже выпущенный на рынок кроссовер Geely Еmgrand X7 и седан - это те машины, по которым в ноябре-декабре ожидаем максимальные продажи. В дилерских центрах на них собрано большое количество заявок", - рассказал Геннадий Свидерский.

Он обратил внимание, что "БЕЛДЖИ" уделяет особое внимание сервису, работе с клиентами. "На первом месте у покупателя стоит качество, технические характеристики и надежность должны быть безупречны. Большое значение имеет комфортная для покупателей схема продаж, мы продолжаем кредитование нашей продукции в белорусских рублях. Очень важен качественный сервис, чтобы покупатель был спокоен и обслужен на высоком уровне", - сказал руководитель.-0-

Фото Максима Гучека