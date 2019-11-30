"Белэксимгарант" и Банк развития заключат договоры добровольного страхования экспортных рисков

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант" заключит с ОАО "Банк развития Республики Беларусь" договоры страхования экспортных рисков. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №810 от 27 ноября 2019 года, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Речь идет о добровольном страховании риска невозврата или просрочки возврата экспортного кредита, предоставленного банком ЗАО "Торговый дом БМЗ-Балтия" (Литва) для предварительной оплаты и расчетов за реализованную ОАО "Белорусский металлургический завод" - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" продукцию (металлопрокат).
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-