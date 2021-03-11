"Белэнерго" и корпорация CNEEC подписали меморандум о взаимопонимании

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПО "Белэнерго" и Китайская национальная корпорация по электрооборудованию China National Electric Engineering Co. (CNEEC) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на объединения.

В онлайн-переговорах приняли участие руководители двух организаций. В ходе встречи участники переговоров обсудили перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, а именно: внедрение новейших технологий накопления энергии, использование аккумуляторных электростанций (накопителей электрической энергии) для стабилизации и покрытия пиковых потребностей в Беларуси, производство, установку, эксплуатацию и обслуживание автомобильных зарядных станций в Беларуси. Также стороны обсудили продвижение электротехнической продукции белорусских предприятий на китайский рынок, организацию специализированных выставочных мероприятий и совместное участие CNEEC с проектными и строительно-монтажными организациями "Белэнерго" в белорусских и зарубежных тендерах. "Все эти направления сотрудничества были зафиксированы в подписанном по итогам встречи меморандуме о взаимопонимании", - подчеркнули в "Белэнерго".

Корпорация CNEEC известна в Беларуси по реализации в качестве генерального подрядчика проекта по строительству Витебской ГЭС на реке Западная Двина в Витебской области. Витебская ГЭС была введена в эксплуатацию 31 июля 2017 года, ее мощность - 40 МВт.-0-