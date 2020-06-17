"Белэнерго" при строительстве схемы выдачи мощности БелАЭС учло возможный выход стран Балтии из БРЭЛЛ

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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПО "Белэнерго" при строительстве схемы выдачи мощности Белорусской АЭС учло возможный выход стран Балтии из БРЭЛЛ, сообщил в интервью БЕЛТА генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд. "Возможность выхода энергосистем стран Балтии из параллельной работы учитывалась при рассмотрении перспектив развития белорусской энергосистемы. В частности, при проектировании и строительстве электросетевой инфраструктуры в рамках схемы выдачи мощности Белорусской АЭС учитывалось возможное отделение энергосистем стран Балтии", - рассказал Павел Дрозд. Кроме того, для нивелирования последствий отключения межгосударственных электрических связей между Беларусью и Литвой реализуется план мероприятий по дополнительному сетевому строительству. Это поможет обеспечить надежное электроснабжение приграничных с Литвой районов Беларуси. Сейчас белорусская энергосистема и энергосистемы стран Балтии взаимодействуют в рамках синхронно работающего энергообъединения Электрическое кольцо Беларусь - Россия - Эстония - Литва - Латвия (ЭК БРЭЛЛ). Непосредственные межгосударственные электрические связи имеются с Литвой: четыре транзитные линии электропередачи номинальным напряжением 330 кВ, а также ряд линий напряжением 110 кВ и 35 кВ. Присоединение энергосистем стран Балтии к энергообъединению Европейского союза ENTSO-E приведет к отключению этих межгосударственных линий электропередачи. *** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!