Белорусская АЭС после выхода на проектную мощность будет производить около 40% электроэнергии в стране. Сейчас энергосистема готовится работать в новых условиях. О мероприятиях по интеграции, строительстве резервных энергоисточников и перспективах экспорта электроэнергии в интервью БЕЛТА рассказал генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд.

- Первый блок Белорусской АЭС уже готовится к физическому пуску. Как произойдет встраивание АЭС в энергосистему страны, все ли для этого готово? Как будет обеспечена сбалансированная работа энергосистемы?

- Стратегия развития электроэнергетической отрасли Беларуси определена Концепцией энергетической безопасности и Комплексным планом развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции. Одно из направлений реализации энергетической стратегии - строительство и ввод в эксплуатацию атомной электростанции.

По комплексному плану развития электроэнергетической сферы предусмотрен ряд технических и организационных мероприятий. Это позволит обеспечить регулирование баланса электрических мощностей республики в условиях неравномерности суточного графика электропотребления с учетом складывающейся структуры генерирующих мощностей белорусской энергосистемы.

Так, предусматривается оптимизация структуры высокоманевренного резерва мощности, который с учетом единичной мощности энергоблоков АЭС должен составлять не менее 1200 МВт. Планируется частичное размещение этого резерва на оборудовании, находящемся в работе (до 400 МВт, как и сейчас), а также строительство энергоисточников на базе газотурбинных установок (порядка 800 МВт). Эти энергоисточники будут предназначены для работы в маневренном режиме и способны за время не более 15 минут обеспечить включение в сеть, гарантированный выход на полную мощность и работу в течение времени (около 12-16 часов), необходимого для включения дополнительного оборудования белорусской энергосистемы.

Для обеспечения дополнительного регулирования и компенсации неравномерности суточного графика нагрузок белорусской энергосистемы планируется установить на электростанциях и котельных энергосистему электрокотлов (до 916 МВт), в том числе с баками-аккумуляторами, предназначенными для работы в ночные часы.

В 2016 году приняты в эксплуатацию электрокотлы на Гомельской ТЭЦ-2 суммарной мощностью 80 МВт, в 2019 году установлен котел в Костюковичах мощностью 10 МВт. В 2020 году приняты в эксплуатацию электрокотлы на районной котельной "Черниговская" в Гомеле, на Гродненской ТЭЦ-2 и на мини-ТЭЦ "Северная" в Гродно суммарной мощностью 108 МВт. Оставшиеся 15 объектов запланированы к приемке в эксплуатацию в этом году.

Напомню, что в декабре 2018 года завершен масштабный проект по выдаче мощности и связи Белорусской АЭС с энергосистемой страны. По проекту построено более 1 тыс. км воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ, проведена реконструкция около 700 км действующих воздушных линий 110-330 кВ. Также были реконструированы четыре крупные подстанции и построена новая подстанция 330 кВ "Поставы".

- Как после запуска Белорусской АЭС будут работать крупные тепловые электростанции?

- После ввода в эксплуатацию и выхода обоих энергоблоков Белорусской АЭС на проектную электрическую мощность все ТЭЦ, входящие в состав объединения, будут работать исключительно по теплофикационному циклу, который предусматривает отпуск преимущественно тепловой энергии потребителям.

- Одно из условий надежной работы - создание резервных источников. Где они появятся и в какие сроки? Будет ли привлекаться международное финансирование?

- В соответствии с комплексным планом развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода БелАЭС предусмотрено строительство пиково-резервных энергоисточников на базе газотурбинных установок либо газопоршневых агрегатов суммарной мощностью 800 МВт на 4 объектах: Лукомльской ГРЭС - 150 МВт, Новополоцкой ТЭЦ - 100 МВт, Березовской ГРЭС - 250 МВт и Минской ТЭЦ-5 - 300 МВт.

Сейчас по всем проектам разрабатывается проектно-сметная документация, выбраны поставщики основного оборудования. В соответствии с графиками завершение реализации проектов предусмотрено в ноябре-декабре 2021 года.

Финансирование ведется за счет средств инвестиционного фонда Министерства энергетики, собственных средств энергоснабжающих предприятий и кредитных ресурсов банков Беларуси.

- Какой будет доля первого блока БелАЭС в выработке электроэнергии в 2020 и 2021 годах? Какой объем электроэнергии будут вырабатывать оба блока после запуска?

- Достижение проектной годовой мощности Белорусской АЭС планируется в 2023 году, когда объем производства достигнет 18,5 млрд кВт·ч, что составит 42,8% от электропотребления (брутто) республики, которое в указанный период ожидается на уровне 43,2 млрд кВт·ч.

- Может ли повлиять технически на нашу энергосистему планируемый выход некоторых стран из БРЭЛЛ?

- Сейчас белорусская энергосистема и энергосистемы стран Балтии взаимодействуют в рамках синхронно работающего энергообъединения Электрическое кольцо Беларусь - Россия - Эстония - Литва - Латвия (ЭК БРЭЛЛ). Непосредственные межгосударственные электрические связи имеются с Литвой: четыре транзитные линии электропередачи номинальным напряжением 330 кВ, а также ряд линий напряжением 110 кВ и 35 кВ.

Присоединение энергосистем стран Балтии к энергообъединению Европейского союза ENTSO-E приведет к отключению указанных межгосударственных линий электропередачи.

Вместе с тем возможность выхода энергосистем стран Балтии из параллельной работы учитывалась при рассмотрении перспектив развития белорусской энергосистемы. В частности, при проектировании и строительстве электросетевой инфраструктуры в рамках схемы выдачи мощности Белорусской АЭС учитывалось возможное отделение энергосистем стран Балтии.

Кроме того, для нивелирования последствий отключения межгосударственных электрических связей между Беларусью и Литвой разработан и в настоящее время реализуется план мероприятий по дополнительному сетевому строительству. Это поможет обеспечить надежное электроснабжение приграничных с Литвой районов Беларуси.

- Ранее не исключалась возможность строительства новой линии для поставок электроэнергии в Латвию. Польше предлагалось построить совместно вставку постоянного тока с возможностью в дальнейшем работать синхронно с Европейским союзом. Ведутся ли сейчас соответствующие переговоры с коллегами и при каких условиях они могли бы быть реализованы?

- После ввода в работу Белорусской АЭС экспортный потенциал белорусской энергосистемы значительно возрастет. Учитывая позицию Литвы по введению запрета на торговлю электроэнергией после начала производства электроэнергии на Белорусской АЭС ГПО "Белэнерго" выражает заинтересованность в развитии взаимовыгодных торговых отношений с Латвией, Польшей и другими странами, в частности, для возможности экспорта электроэнергии.

Деловые круги стран Балтии и, в частности, Латвийской Республики выражают заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве по торговле электроэнергией. Различные компании регулярно обращаются в ГПО "Белэнерго", заявляя об интересе к приобретению белорусской электроэнергии.

Анализ цен на электроэнергию на польской бирже TGE показывает, что экспорт электроэнергии из Беларуси мог бы быть конкурентоспособным на польском рынке электроэнергии в определенные периоды. При этом спрогнозировать динамику уровня цен на польской бирже TGE не представляется возможным.

Между Беларусью и Польшей существует одна двухцепная линия электропередачи 110 кВ Брест-2 - Вулька-Добринска, с помощью которой в 2001-2008 годах велась торговля электроэнергией. В настоящее время обмена электроэнергией между Беларусью и Польшей нет, а имеющиеся межгосударственные связи без дополнительного строительства не могут быть использованы для передачи электрической энергии.

Начиная с 2009 года ГПО "Белэнерго" прорабатывало развитие белорусско-польского диалога на самых разных уровнях (как на уровне хозяйствующих субъектов, так и на межправительственном уровне) по вопросу возобновления взаимных поставок электроэнергии и строительства вставки постоянного тока.

С технической точки зрения проработаны различные варианты строительства межгосударственных электрических связей между Беларусью и Латвией, а также варианты по возобновлению работы существующей межгосударственной линии электропередачи между Беларусью и Польшей.

В настоящее время ведутся переговоры и консультации с рядом компаний по вопросам развития данных межгосударственных электрических связей.

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