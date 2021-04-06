Белгидромет: из-за похолодания условия для ранних яровых ухудшились

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за похолодания агрометеорологические условия для сева, прорастания зерна и появления всходов ранних яровых культур, развития озимых ухудшились, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Под влиянием отрицательных ночных температур наблюдается подмерзание верхнего слоя почвы. Средняя температура почвы на глубине 10 см понизилась до плюс 4-7 градусов. В северо-восточной части страны и в некоторых центральных районах по-прежнему сохраняется сильное увлажнение верхнего слоя почвы. На таких площадях проведение полевых работ возможно лишь выборочно", - рассказали в Белгидромете.

В ближайшие дни агрометеорологические условия для проведения сева ранних яровых культур не улучшатся. Под влиянием пониженного температурного режима, ночных заморозков вегетация озимых культур, отрастание многолетних трав будут носить малоактивный характер.-0-