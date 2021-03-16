"Белгоспищепром" и Белкоопсоюз подписали партнерское соглашение о сотрудничестве

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен и председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов подписали партнерское соглашение о сотрудничестве в 2021 году между "Белгоспищепромом" и Белорусским республиканским союзом потребительских обществ, в рамках которого планируется увеличить товарооборот с мультиформатной торговой сетью потребительской кооперации. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе концерна.

"Сегодняшняя встреча является итоговым этапом нашей работы по подготовке партнерского соглашения, отражающего основные направления сотрудничества между концерном "Белгоспищепром" и системой потребительской кооперации. Активное сотрудничество производителей и торговли - залог стабильности на потребительском рынке. Взаимопонимание между сторонами способствует увеличению объемов реализации", - сказал Анатолий Бубен.

Он поблагодарил организации потребкооперации за многолетнее плодотворное сотрудничество. По его словам, отрасль торговли Белкоопсоюза представляет собой крупнейшую торговую сеть, которая обслуживает потребителей в малых городах и сельской местности на протяжении многих лет. "Мы прекрасно понимаем, что обслуживание сельских территорий требует больших финансовых и трудовых затрат. И на сегодня в большинстве деревень потребительская кооперация остается единственным оператором, который обеспечивает население продовольственными товарами, - отметил председатель концерна. - В то же время потребительская кооперация - практически единственная торговая сеть, которая поддерживает высокий уровень представленности белорусских товаров - более 92%. В этой связи организации концерна уделяют особое внимание сотрудничеству с системой потребительской кооперации, с готовностью принимают участие в совместных проектах, цель которых - поиск взаимовыгодных форм сотрудничества".

Удельный вес организаций потребительской кооперации составляет в среднем 10-20% от общего объема поставляемой на внутренний рынок продукции предприятиями концерна. В состав "Белгоспищепрома" входит более 40 организаций, которые осуществляют производство широкого спектра продовольственных товаров. Ассортиментный ряд товаров насчитывает тысячи наименований. Анатолий Бубен подчеркнул, что в этом случае требуется кропотливая работа по грамотному продвижению продукции посредством взаимодействия с организациями торговли.

"Основная цель нашего партнерства - в максимальной степени представить потенциал предприятий, входящих в состав концерна, в торговых объектах потребительской кооперации. Наш интерес состоит в том, чтобы на полках магазинов представленность отечественных товаров не снижалась. Мы заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества. Это позволит отслеживать тенденции рынка и неуклонно следовать новым направлениям развития производства потребительских товаров. Со своей стороны предприятия заинтересованы в повышении конкурентоспособности продукции, оптимизации ассортимента, разработке новых брендов", - сказал он.

Глава "Белгоспищепрома" выразил надежду, что сегодняшняя встреча положит начало успешному взаимодействию промышленности и торговых организаций потребительской кооперации, укрепит сотрудничество и создаст позитивный стимул для всех участников рынка.

В пресс-службе отметили, что партнерское соглашение позволит оговаривать цены, скидки и торговые надбавки.

Концерн "Белгоспищепром" является основным производителем пищевой продукции в Беларуси и проводит единую экономическую, техническую и технологическую политику в пищевой промышленности страны, которая включает более 20 подотраслей, производящих сотни наименований продовольственных товаров. В состав концерна входят 42 предприятия, их ассортимент насчитывает 10 тыс. видов продукции.-0-