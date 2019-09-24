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24 сентября 2019, 10:20

"Белгоспищепром" предлагает вернуться к установлению минимального порога цен на сахар

Фото Pixabay
Фото Pixabay

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белгоспищепром" предлагает вернуться к установлению минимального порога цен на сахар. На уровне правительства разрабатывается механизм, чтобы в рыночных условиях стабилизировать работу производителей и сделать выпуск сахара рентабельным, сказал в интервью газете "Рэспублiка" председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло, сообщает БЕЛТА.

"Один из вариантов - возвращение к минимальному порогу цены. Благодаря такой мере мы создадим одинаковые входные условия для всех игроков, а потребители сами выберут, какой сахар купить, - отметил Александр Забелло. - Заводы будут конкурировать качеством продукции".

Он напомнил, что в прошлом году в республике действовало решение МАРТ об установлении предельных минимальных цен на белый кристаллический сахара. По данным статистики, в течение года средняя стоимость килограмма сахара не изменилась, осталась на уровне Br1,5.

Александр Забелло отметил, что вопрос справедливой цены очень актуален в ЕАЭС. Опыт Беларуси коллеги оценили положительно: сейчас речь идет о том, чтобы во всех странах союза ввести госрегулирование цен на сахар. "Это экономический подход, который позволит выравнять ситуацию, не загнать в убытки производство на всех этапах - начиная с поля и заканчивая реализацией в розничной торговле, чтобы сегодня зарабатывали и сельхозпредприятия, и производители, и торговля", - добавил он.

Стороны сошлись во мнении, что справедливая оптово-отпускная цена на белый сахар - $500-550 за тонну. На потребителях введение такой меры никак не скажется, удорожания никто не почувствует. Кроме того, в магазинах по-прежнему будут действовать акции и скидки.

Также председатель концерна "Белгоспищепром" затронул тему создания совместно с Россией единой экспортной компании. "Пока мы обсуждаем механизмы ее работы, но скажу так: наши экспортные объемы несопоставимы с объемами российских производителей. Тамошние производители могут позволить себе отгружать сахар по минимальным ценам, нам же необходимо думать о том, как сработать хотя бы в ноль. Вопрос в том, чтобы продажи были рентабельными", - сказал он.

По словам Александра Забелло, белорусский сахарный рынок взаимосвязан с рынком ЕАЭС, и пока остается не решенным вопрос баланса спроса, производства и реализации. Основные игроки, которые полностью закрывают внутренние потребности и имеют экспортные ресурсы, - Беларусь и Россия. С учетом переходящих запасов на союзном рынке профицит сахара достиг почти 1 млн т.

"В конце августа министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин провел консультации по вопросам о ситуации на рынке сахара и кондитерских изделий. Участники одобрили необходимость принятия мер, выравнивающих условия импорта сахара и сахара-сырца, а также кондитерских изделий всеми странами - членами ЕАЭС", - отметил Александр Забелло.

Страны сообща ищут возможные пути выхода на рынки третьих стран. В союзе со следующего года стороны договорились устранить все изъятия.-0-

В Беларуси планируют оптимизировать сырьевые зоны для выращивания сахарной свеклыВ Беларуси планируют оптимизировать сырьевые зоны для выращивания сахарной свеклы
Глава "Белгоспищепрома" Александр Забелло обратил внимание на то, что важную роль играют не объемы, а показатель сахаристости.

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