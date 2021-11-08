"Белгоспищепром" представил кондитерские изделия на выставке в Дубае

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белгоспищепром" представляет кондитерские изделия на крупнейшей специализированной выставке сладостей и снеков Ближнего Востока и Северной Африки Yummex Middle East, которая проходит в Дубае 7-9 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

Стенд концерна объединил продукцию ведущих отечественных предприятий кондитерской и масложировой отраслей: "Коммунарка", "Спартак", "Красный пищевик", кондитерская фабрика "Слодыч" и Минский маргариновый завод.

Вниманию посетителей представлен широкий ассортимент продукции пищевой индустрии, ингредиенты, тенденции отрасли и лучшие технологии для производства, переработки и упаковки сладостей. Тематические разделы выставки - шоколад, конфеты, сладости, печенье, снеки, кондитерские и хлебобулочные изделия, готовые завтраки, мороженое.

СОАО "Коммунарка" подписало долгосрочный контракт на поставку кондитерских изделий в ЮАР и страны Персидского залива. В ходе деловой программы также запланирован ряд встреч и переговоров делегации концерна с представителями бизнеса.

Международная выставка Yummex Middle East объединяет ключевых игроков отрасли, что делает ее важнейшим событием в регионе. В 2019 году в выставке приняли участие 244 компании из 40 государств, с национальной экспозицией выступили 16 стран. Количество посетителей превысило 9 тыс. человек.-0-

Фото "Белгоспищепром"