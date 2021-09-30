"Белгоспищепром": продукция предприятий сахарной отрасли соответствует высоким стандартам качества

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукция предприятий сахарной отрасли соответствует самым высоким стандартам качества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

Все четыре сахарных завода республики прошли глубокую модернизацию, направленную на повышение эффективности технологии производства, что сегодня позволяет предприятиям выпускать кроме традиционного сахара белого сахар категории Экстра.

К такой продукции предъявляются самые высокие требования как вкусовых, так и физико-химических показателей. По ГОСТу у сахара экстра-класса самый высокий уровень содержания сахарозы, которая является основным компонентом продукта. Этот вид сахара проходит более глубокую очистку по сравнению с остальными категориями продукции.

"Ориентирование производства на выпуск высококачественного продукта, в том числе сахара категории Экстра, направлено для заключения долгосрочных обязательств с крупными потребителями сахара, в том числе транснациональными корпорациями, предъявляющими высокие требования к его качеству, - рассказала заместитель начальника управления по производству продуктов питания концерна "Белгоспищепром" Юлия Алехно. - Сегодня все страны Европейского союза выпускают исключительно сахар, который соответствует нашей категории Экстра. Это еще раз подтверждает, что технический уровень наших предприятий соответствует международным требованиям".-0-