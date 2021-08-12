"Белгоспищепром" в I полугодии увеличил поставки в Китай в 1,6 раза

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспортные поставки концерна "Белгоспищепром" в КНР в первом полугодии выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В лидерах продаж - сахар, кондитерские изделия и крепкие спиртные напитки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.Помимо привычной для белорусов продукции организации "Белгоспищепрома" разрабатывают рецептуры изделий, адаптированные под китайский рынок. Выпущены линейка шоколадных конфет "Лаки Чаки" с низким содержанием сахара, линейка шоколада без сахара. Специально для рынка КНР разработаны рецептуры водок с содержанием спирта 69% и 77%. С начала 2021 года расширен ассортимент экспортных товаров, отгружены первые партии фруктового детского питания, овсяных хлопьев, заключен контракт на поставку пива.​В целом с 2016 по 2020 год экспорт предприятий концерна в Китай вырос в 10 раз и составил почти $15 млн. Для доставки продукции в КНР "Белгоспищепром" активно использует логистический потенциал РУП "Белтаможсервис".​"Стратегия работы концерна на китайском рынке подразумевает долгосрочность и укрепление не только брендового имиджа наших продуктов питания как полезных и безопасных, но и имиджа белорусских товаров в целом, - сказал председатель "Белгоспищепрома" Анатолий Бубен. - Кроме того, в наших интересах работа на рынках стран с высокой степенью платежеспособности. Растущее благосостояние китайского населения повышает спрос на продукцию премиум-сегмента, что позволяет нам увеличивать выручку от реализации товаров с высокой добавленной стоимостью".Как отметили в пресс-службе, "Белгоспищепром" представит белорусские продукты питания на 4-й Китайской международной выставке импорта, которая пройдет в Шанхае 5-10 ноября 2021 года.​ ​"Мы постоянно изучаем спрос и особенности китайского потребителя, поэтому стараемся участвовать во всех международных выставках КНР. Специально к выставкам производим продукцию для проведения маркетингового исследования. Так, изготовлены, например, мармелад с помидорами, сельдереем, зефир со вкусом имбиря, сушеная брусника со вкусом красного перца", - рассказал глава концерна.-0-