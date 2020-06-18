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18 июня 2020, 12:38

"Белинтерэкспо" планирует участие белорусских компаний более чем в 30 выставках в II полугодии

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. "Белинтерэкспо" планирует организовать участие белорусских производителей более чем в 30 международных выставках, которые пройдут во втором полугодии 2020 года. Об этом сообщил директор УП "Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский во время онлайн-стрима "Выставки II полугодия: от Шанхая до Нидерландов", передает корреспондент БЕЛТА.

"Всем известно о массовом переносе выставок, которые были запланированы на I полугодие этого года, некоторые из них перенеслись на 2021 год, другие были перенесены на II полугодие текущего года, и многие из организаторов подтверждают их проведение в указанные сроки. Если эти выставки состоятся, нам предстоит плотный график. По предварительным подсчетам, это более 30 выставок, запланированных на последние 4 месяца этого года, начиная с сентября. А это немало, учитывая, что за весь 2019 год мы провели 34 выставки", - отметил руководитель выставочного предприятия. Он подчеркнул, что таким образом перед ними встает непростая, но осуществимая задача. "Все реализуемо, если постараться. Например, мы трижды проводили одновременно три крупные выставки в разных странах и даже на разных континентах. Стали единственной выставочной компанией, которая в 2019 году успешно провела выставки в Анголе, Зимбабве, Нигерии, Сирии и Судане. Провели более 200 выставок в 60 странах мира и впервые в Беларуси запустили полномасштабную виртуальную выставку Made in Belarus #AgroFood", - сообщил он.

В тоже время руководитель "Белинтерэкспо" хорошо понимает опасения белорусского бизнеса - участников выставок относительно безопасности поездок за рубеж в настоящее время. "Мы постоянно мониторим ситуацию, видим, где есть хорошие шансы, что мероприятие состоится. В ряде случаев организаторы работают над тем, чтобы обеспечить максимальную безопасность и тем самым добиться того, чтобы выставка была проведена", - пояснил Евгений Введенский.

Одна из первых в календаре белорусской выставочной компании - выставка CNR Food Istanbul, которая пройдет в Стамбуле 2-5 сентября. "Организаторы распространили специальную инструкцию о мерах по обеспечению безопасности, подготовленную в соответствии с рекомендацией Всемирной ассоциации выставочной деятельности. Среди этих правил - жесткие требования к персоналу, измерение температуры тела посетителей, вход только для профессионалов, ограниченное количество людей, правила социального дистанцирования, пункты неотложной медпомощи, автоматы с дезрастворами во всех ключевых местах, а в системах вентиляции будет использоваться только наружный воздух", - рассказал директор предприятия.

Также в планах принять участие в крупной сельскохозяйственной выставке в Сербии в городе Нови-Сад, которая пройдет 19-25 сентября. Это мероприятие традиционно собирает свыше 1,5 тыс. компаний-экспонентов и 150 тыс. посетителей. С 28 сентября по 1 октября в Польше пройдет выставка Polagra Food, а 1-3 октября в Аддис-Абебе (Эфиопия) запланировано проведение выставочного мероприятия Ethiopia AGROFOOD. В Омане 5-7 октября пройдет выставка FOOD&Hospitality, а 16-18 декабря в Каире (Египет) - Food Africa и ряд других важных мероприятий различной направленности и специализации.

Евгений Введенский считает, что уже необходимо готовиться к этим выставкам и предлагает компаниям подавать в "Белинтерэкспо" заявки на интересуемые мероприятия и заключать соответствующие договоры. "Мы являемся предприятием БелТПП и на протяжении многих лет доказывали свою надежность и порядочность как партнера. Если выставочное мероприятие будет отменено или перенесено, либо участие компании-экспонента будет невозможным по независящим от нее причинам, мы вернем перечисленные средства или перенесем их на другую выставку, в зависимости от желания данной компании. Но начинать эту работу нужно уже сейчас", - подчеркнул директор предприятия.-0-

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