Белинвестбанк и IFC согласовали увеличение лимита торгового финансирования

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, в рамках своей Глобальной программы торгового финансирования увеличила для Белинвестбанка лимит торгового финансирования до 40 млн долларов США. Увеличен также максимальный срок проведения операций торгового финансирования с 2 до 5 лет для квалифицируемых товаров.

"С одной стороны, увеличение лимита линии свидетельствует о повышенном спросе на инструменты торгового финансирования у клиентов банка, осуществляющих экспортно-импортные операции, - отметил председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев. - С другой, это подтверждение высокого уровня доверия зарубежных партнеров к кредитно-финансовому институту".

Миссия банка по финансированию зеленых проектов Программы поддержки климат-ориентированной торговли (Climate Smart Trade), одной из составляющих Глобальной программы торгового финансирования, также была поддержана IFC. Напомним, что в рамках Climate Smart Trade могут быть профинансированы оборудование и системы, использование и внедрение которых благоприятно влияет на изменение климата. Это касается ветроэнергетических установок, малых гидроэлектростанций, установок по применению биомассы для генерации тепла и электроэнергии, производства и использования биогаза, использования геотермальной и солнечной энергии.

"Увеличение лимита торгового финансирования на более длительный срок позволит Белинвестбанку работать с большим количеством частных компаний, занимающихся трансграничной торговлей и импортом оборудования для производства возобновляемых источников энергии, - отметил Витторио Ди Белло, региональный менеджер IFC по работе с финансовыми институтами в Европе и Центральной Азии. - IFC намерена поделиться знаниями и инструментами, которые помогут Белинвестбанку в его стремлении быть банком, защищающим окружающую среду. Это поддержит реализуемую банком программу преобразования в полностью коммерческий финансовый институт".

Белинвестбанк присоединился к Глобальной программе торгового финансирования IFC в конце 2016 года. Таким образом был получен доступ к широкой сети банков, осуществляющих операции финансирования торговли по всему миру, что существенно расширило возможности поддержки выхода клиентов банка на мировые рынки. Сегодня Белинвестбанк является одним из лидеров в области финансирования внешнеторговой деятельности в Республике Беларусь. В 2019 году банк планирует достичь рекордного объема сделок: цифра перешагнет отметку 250 млн долларов США.

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ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

С 2005 года Глобальная программа торгового финансирования IFC, бюджет которой составляет 5 млрд долларов США, обеспечивает снижение рисков для более 285 финансовых организаций, которые соответствуют определенным критериям, путем предоставления гарантий по платежным торговым обязательствам.

В 2014 году IFC представила среднесрочную Глобальную программу финансирования закупки оборудования с бюджетом 500 млн долларов США, по которой некоторые партнеры могут импортировать оборудование и товары промышленного назначения, ориентированные на смягчение последствий изменения климата, с увеличенными гарантиями до 5 лет. Дополнительная информация о IFC - на сайте www.ifc.org.

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