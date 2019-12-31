Белинвестбанк и IFC согласовали увеличение лимита торгового финансирования

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 31 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:32 Улица Лепельская, сквер Погулянка, Еврейский мемориальный парк появились в Минске Регионы
09:15 Пожарный извещатель спас в Бобруйске трех человек Происшествия
09:09 В Софии произошел пожар в психдиспансере В мире
09:02 В Могилеве при пожаре в квартире погиб мужчина Происшествия
09:00 События года - 2019 в Беларуси. Выбор БЕЛТА Общество
08:57 "Чудеса на Рождество" получат около 2 тыс. детей в Гомельской области Регионы
08:49 Белорусские спортсмены завоевали 846 медалей на крупных международных турнирах в 2019 году Спорт
08:45 Белинвестбанк и IFC согласовали увеличение лимита торгового финансирования Экономика
08:23 Жителей австралийского штата Виктория эвакуируют из-за лесных пожаров В мире
08:03 Гадания на валенках и парад-карнавал: "Колядный разгуляй" устроят в Полоцком районе Культура
07:47 Юридический класс планируют создать в гимназии Могилева Регионы
07:40 Общественный совет по устойчивому развитию региона создали в Миорском районе Регионы
07:32 Минск в 16-й раз примет Рождественский турнир любителей хоккея Спорт
07:21 Отделение эндоскопии открылось после реконструкции в Брестской областной больнице Регионы
07:08 В Минске оборудовали 40 такси для перевозки собак Регионы
07:02 Праздничный стол и убранство: как в старину отмечали Новый год Культура
07:00 Картина дня: новые тарифы на ЖКУ, световые инсталляции в Минске и погода на Новый год Общество
00:37 В Лаосе нашли следы крупного астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет назад Калейдоскоп
00:15 В Минске автомобиль совершил наезд на пешехода Происшествия
30.12.19
30.12.19 23:59 Умер главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк В мире
30.12.19 23:32 Лионель Месси и Симона Байлз признаны лучшими спортсменами 2019 года по версии AIPS Спорт
30.12.19 22:55 В Шарковщинском районе легковушка сбила пешехода Происшествия
30.12.19 22:36 Легкомоторный самолет потерпел крушение в Колумбии В мире
30.12.19 22:06 В Испании при взрыве в церкви пострадали 14 человек В мире
30.12.19 21:58 Минское "Динамо" проиграло 12-й матч подряд и опустилось на последнее место в КХЛ Спорт
30.12.19 21:54 Белтелерадикомпания покажет матчи Рождественского турнира любителей хоккея Спорт
30.12.19 21:41 Во Франции забастовщики на несколько часов заблокировали въезд в порт Бордо В мире
30.12.19 21:28 Минтранс перераспределил разрешения на перевозки в Польшу Общество
30.12.19 21:05 Школа юного филолога БГУ 3 января открывает новый образовательный сезон Общество
30.12.19 20:54 Судэксперты трех районов Минска переехали в новое здание Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
31 декабря 2019, 08:45

Белинвестбанк и IFC согласовали увеличение лимита торгового финансирования

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, в рамках своей Глобальной программы торгового финансирования увеличила для Белинвестбанка лимит торгового финансирования до 40 млн долларов США. Увеличен также максимальный срок проведения операций торгового финансирования с 2 до 5 лет для квалифицируемых товаров.

"С одной стороны, увеличение лимита линии свидетельствует о повышенном спросе на инструменты торгового финансирования у клиентов банка, осуществляющих экспортно-импортные операции, - отметил председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев. - С другой, это подтверждение высокого уровня доверия зарубежных партнеров к кредитно-финансовому институту".

Миссия банка по финансированию зеленых проектов Программы поддержки климат-ориентированной торговли (Climate Smart Trade), одной из составляющих Глобальной программы торгового финансирования, также была поддержана IFC. Напомним, что в рамках Climate Smart Trade могут быть профинансированы оборудование и системы, использование и внедрение которых благоприятно влияет на изменение климата. Это касается ветроэнергетических установок, малых гидроэлектростанций, установок по применению биомассы для генерации тепла и электроэнергии, производства и использования биогаза, использования геотермальной и солнечной энергии.

"Увеличение лимита торгового финансирования на более длительный срок позволит Белинвестбанку работать с большим количеством частных компаний, занимающихся трансграничной торговлей и импортом оборудования для производства возобновляемых источников энергии, - отметил Витторио Ди Белло, региональный менеджер IFC по работе с финансовыми институтами в Европе и Центральной Азии. - IFC намерена поделиться знаниями и инструментами, которые помогут Белинвестбанку в его стремлении быть банком, защищающим окружающую среду. Это поддержит реализуемую банком программу преобразования в полностью коммерческий финансовый институт".

Белинвестбанк присоединился к Глобальной программе торгового финансирования IFC в конце 2016 года. Таким образом был получен доступ к широкой сети банков, осуществляющих операции финансирования торговли по всему миру, что существенно расширило возможности поддержки выхода клиентов банка на мировые рынки. Сегодня Белинвестбанк является одним из лидеров в области финансирования внешнеторговой деятельности в Республике Беларусь. В 2019 году банк планирует достичь рекордного объема сделок: цифра перешагнет отметку 250 млн долларов США.

Больше информации о финансировании международной торговли вы найдете здесь.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

С 2005 года Глобальная программа торгового финансирования IFC, бюджет которой составляет 5 млрд долларов США, обеспечивает снижение рисков для более 285 финансовых организаций, которые соответствуют определенным критериям, путем предоставления гарантий по платежным торговым обязательствам.

В 2014 году IFC представила среднесрочную Глобальную программу финансирования закупки оборудования с бюджетом 500 млн долларов США, по которой некоторые партнеры могут импортировать оборудование и товары промышленного назначения, ориентированные на смягчение последствий изменения климата, с увеличенными гарантиями до 5 лет. Дополнительная информация о IFC - на сайте www.ifc.org.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
на правах рекламы
Новости рубрики Экономика
Фото посольства Беларуси в КНР Беларусь стала главным гостем 4-й международной выставки культурных индустрий в Хайнани
Фото пресс-службы ПО "Белоруснефть" "Белоруснефть-Сибирь" расширит сотрудничество с крупными игроками российского нефтяного бизнеса
Фото СЭЗ "Минск" Инвестиционный проект по производству счетчиков воды будет реализован в Жодино
Фото из архива Доллар на торгах 30 декабря подешевел, евро и российский рубль подорожали
Фото из архива Квоты на производство алкоголя в 2020 году установлены в Беларуси
Нежинский ГОК. Фото из архива "Славкалий" обустроил артезианские скважины для Нежинского ГОКа
Главное
Фото из архива В Беларуси упростили административные процедуры. Что меняется для водителей, усыновителей и иностранцев?
События года - 2019 в Беларуси. Выбор БЕЛТА
Лукашенко и Путин договорились о действиях по решению вопроса с поставками нефти и газа
Белинвестбанк и IFC согласовали увеличение лимита торгового финансирования
Топ-новости
Картина дня: новые тарифы на ЖКУ, световые инсталляции в Минске и погода на Новый год
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Токаевым
Ветеранам и пострадавшим в годы войны окажут материальную помощь в честь 75-летия Победы
Минск в 16-й раз примет Рождественский турнир любителей хоккея
"В умелых руках звучит как оркестр" - одаренной молодежи подарили ценную арфу
Праздничный стол и убранство: как в старину отмечали Новый год
Беларусь стала главным гостем 4-й международной выставки культурных индустрий в Хайнани
Госсекретарь США 4 января посетит с визитом Беларусь
Улица Лепельская, сквер Погулянка, Еврейский мемориальный парк появились в Минске
Руководители госорганов в январе проведут приемы граждан в Совмине
Минтранс перераспределил разрешения на перевозки в Польшу
Туристический потенциал Беларуси в 2020 году представят в Нью-Йорке, Дубае и Лондоне
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 декабря из-за сильного ветра
Срок безвизового режима въезда для граждан Беларуси во Вьетнам продлен до конца 2022 года
Ребята из многодетных и малообеспеченных семей поучаствовали в кинопробах на "Беларусьфильме"
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.