Бельянинов: ЕАБР крайне важно финансировать проекты с использованием нацвалют стран ЕАЭС

25 апреля, Конаково /Корр. БЕЛТА/. Для Евразийского банка развития крайне важно работать, в том числе финансировать проекты, в сегменте национальных валют стран ЕАЭС. Об этом сегодня на пленарном заседании II Конгресса евразийских СМИ заявил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, передает корреспондент БЕЛТА.

Доля интеграционных проектов среди тех, что кредитует ЕАБР, по итогам 2018 года составил почти 60%. Андрей Бельянинов признал, что банку есть к чему стремиться, и подчеркнул, что ЕАБР "крайне важно работать и финансировать проекты в сегменте национальных валют".

Председатель правления отметил, что ЕАБР достаточно много внимания уделяет развитию сотрудничества с Евразийской экономической комиссией. Это помогает понимать глубину процессов, идущих на евразийском пространстве.

Банк реализует с ЕЭК ряд проектов, действуют совместные рабочие группы в области промышленной кооперации, развития транспортной, энергетической инфрастуктуры и механизма ГЧП на территории стран - участниц ЕАЭС и Таджикистана.

По итогам 2018 года объем инвестиций увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2017-м и достиг $1,6 млрд. Этот показатель достиг максимума за всю историю банка, которому в этом году исполняется 13 лет. Кредитный портфель вырос на 48% до $3,6 млрд и достиг максимального значения за пять лет.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-