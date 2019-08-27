"Белкоммунмаш" поставит 100 троллейбусов в Душанбе

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" подписан контракт на поставку 100 троллейбусов в столицу Таджикистана, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Договором предусмотрена поставка троллейбусов модели 32100D, оборудованных системой автономного хода до 15 км. Первые отгрузки по контракту запланированы уже в этом году, а завершение поставки - в сентябре 2020 года.

Как отметили на предприятии, заключению крупного контракта поспособствовало и то, что 4 аналогичных троллейбуса, поставленных по договору 2018 года, успешно эксплуатируются на маршрутах Душанбе и зарекомендовали себя положительно.

Все машины новой партии будут оборудованы системами кондиционирования кабины водителя и пассажирского салона, а также видеонаблюдением.

В целом же модель 32100D отличают такие важные для городских условий конструктивные особенности, как низкий уровень пола по всей длине салона; транзисторный тяговый привод, позволяющий экономить до 44% потребления электроэнергии (с учетом рекуперации) по сравнению с реостатно-контакторной системой управления; установка электрооборудования на крыше в герметичных отсеках, исключающая воздействие и накапливание атмосферных осадков, влияющих на электробезопасность и надежность работы.-0-