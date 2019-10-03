"Белкоммунмаш" презентует на Форуме регионов в Житомире электробус в новом дизайне

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электробус модели Е321 в новом дизайне презентуют на выставке во время II Форума регионов Беларуси и Украины, который проходит 3-4 октября в Житомире, сообщили БЕЛТА в ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш".

"Экстерьер и интерьер электробуса разработаны в соответствии с последними тенденциями в области машиностроения. Данная модель электробуса отвечает не только техническим условиям стран СНГ, но и требованиям стран ЕС, предъявляемым к пассажирскому электротранспорту", - отметили на предприятии.

Низкий уровень пола, откидная аппарель в средней двери, а также функция наклона электробуса облегчает посадку и высадку пассажиров с ограниченной мобильностью. В пассажирском салоне оборудованы два места для пассажиров с колясками, обозначено специальное место для собаки-поводыря. Салон оборудован кондиционером. Особенностью модели является облегченный кузов, благодаря которому увеличена пассажировместимость до 105 человек.

Заряжается электробус от зарядной станции в течение 8 минут и преодолевает расстояние длиной до 20 км.-0-