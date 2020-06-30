30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз рассчитывает до конца года открыть интернет-магазины во всех районах страны, сообщила сегодня журналистам начальник управления торговли Белкоопсоюза Ольга Кунцова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году будут открыты интернет-магазины во всех районах. Первый интернет-магазин открылся в феврале текущего года в Верхнедвинске", - отметила Ольга Кунцова.

К этому времени уже работает 17 интернет-магазинов в разных регионах республики. "В интернет-магазинах представлен весь ассортимент, который мы предлагаем в наших крупных городских магазинах", - подчеркнула начальник управления торговли.

По ее данным, всего в системе Белкоопсоюза работают около 6,6 тыс. торговых объектов, в том числе около 600 передвижных автомагазинов. В этих объектах трудятся около 40 тыс. продавцов.

Председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов обратил внимание, что рентабельность системы потребительской кооперации по итогам года составила 0,1%. Вместе с тем Белкоопсоюз не планирует закрывать магазины в небольших населенных пунктах. "Мы могли бы одним росчерком пера закрыть эти 2 тыс. магазинов. Это, считай, поставить маленький крестик на населенном пункте. Как люди говорят, закроете магазин - все, считайте, что деревни нет. Поэтому вынуждены содержать эти торговые точки, доплачивая продавцу за счет других видов деятельности системы потребкооперации. Но мы не планируем принимать решение по закрытию этих магазинов", - подчеркнул Валерий Иванов.-0-