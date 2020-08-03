3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз увеличил заготовку черники на 5%, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер.

"Сейчас организации потребительской кооперации закупают дикорастущую продукцию. По данным на конец июля, закуплено 1,6 тыс. т черники, темп роста к аналогичному периоду 2019 года - 105%. Организации потребкооперации закупают у населения чернику по Br3,5-4,5 за 1 кг", - сообщила Оксана Скиндер.

Продолжается заготовка овощей. К этому времени закуплено 4,8 тыс. т огурцов (из них у населения 3,4 тыс. т), 2,8 тыс. т томатов (у населения 1,2 тыс. т), 4,3 тыс. т капусты (у населения 3,5 тыс. т). Закупочные цены на огурцы сложились на уровне Br0,8-1,1 за 1 кг, на томаты - Br1,8-2,3 за кг, на капусту урожая 2020 года - Br0,4-0,45 за кг.

В сезон массовых заготовок работает республиканский штаб потребительской кооперации с постоянным присутствием ответственного работника в наиболее ресурсных зонах овощной продукции: огурцы, томаты, капуста - в Столинском и Пинском районах, садовой земляники - в Лунинецком, Дрогичинском и Ивановском районах.

Заготовительные организации потребкооперации в 2020 году планируют закупить свыше 80 тыс. т плодов и ягод (из них 1,3 тыс. т садовой земляники), 48 тыс. т овощной продукции (из них 7,9 тыс. т огурцов, 5,1 тыс. т томатов). Объемы переработки плодоовощного и ягодного сырья в системе потребкооперации планируется увеличить в 1,5 раза в сравнении с 2019 годом.-0-