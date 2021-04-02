"Беллегпром" изучит рынок ЮАР для поставок своей продукции

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" изучит возможность поставок пробных партий товаров легкой промышленности на рынок ЮАР. Об этом договорились представители концерна и бизнес-кругов африканской республики в ходе онлайн-встречи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Беллегпрома".

"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с ЮАР. Уверен, что ткани наших текстильных флагманов - Оршанского льнокомбината и "Камволя" - будут интересны и африканской стороне. Наша главная задача - изучить оптимальные условия логистики поставок, ведь регион, мягко говоря, не близкий", - отметил заместитель председателя концерна "Беллегпром" Вадим Ламков.

Во время онлайн-встречи такие крупные белорусские компании, как Оршанский льнокомбинат, "Камволь", "Моготекс" и "Обувь "Луч", презентовали потенциал своих производств.

Мероприятие организовало Торгово-инвестиционное агентство южноафриканской провинции Квазулу-Наталь во взаимодействии с посольством Беларуси в ЮАР.

В концерн "Беллегпром" входят 74 организации, 59 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Продукция поставляется в более чем 50 стран.-0-