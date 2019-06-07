7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" планирует продвигать продукцию на зарубежные рынки под единым брендом, что позволит диверсифицировать экспорт, сообщила журналистам председатель концерна Татьяна Лугина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская одежда - уже бренд. Когда каждый производитель самостоятельно пытается освоить тот или иной рынок, это сложно и финансово-экономически, и стратегически", - отметила Татьяна Лугина.

Сейчас рассматривается возможность представлять продукцию под единым брендом (например, "Белорусская одежда") на выставках в странах дальней дуги. Таким образом, концерн может стать связующим звеном для предприятий по выходу на сотрудничество с этими государствами.

Также концерн подготовит предложения по программе поддержки экспортеров, где в том числе найдет отражение опыт других стран.

В 2018 году предприятия концерна экспортировали продукции более чем на $550 млн, товары поставлялись в 64 страны мира. В январе-марте экспорт составил $120,1 млн - 54,1% от общего объема производства.-0-