"Беллегпром" прорабатывает механизм продажи акций "Мотекса" российскому акционеру

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" прорабатывает механизм продажи своей доли в белорусском предприятии ОАО "Мотекс" российской компании ООО "Валдис", которой принадлежит 80% акций, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Этот вопрос обсуждался на прошлой неделе на встрече председателя концерна Татьяны Лугиной с акционером. "Была озвучена позиция собственника 80% акций по приобретению 20% акций швейного предприятия, которые принадлежат концерну. Сейчас прорабатывается механизм передачи доли в адрес ООО "Валдис",- рассказали в пресс-службе.

ОАО "Мотекс" расположено в Мостах и выпускает спецодежду - форменные рубашки, женские блузы, полукомбинезоны. Широкий ассортимент сорочечно-блузочной продукции поставляется для силовых структур Российской Федерации.

Ранее СМИ сообщали, что на Едином портале финансового рынка появилось предложение российского ООО "Адара" (Ярославль) о покупке 100-процентного пакета акций швейной фабрики. Скупка акций будет проводиться с 2 по 6 сентября 2019 года.-0-