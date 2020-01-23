"Беллесбумпром" увеличил производство целлюлозно-бумажной продукции в 2019 году более чем на 40%

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 2019 году произвели целлюлозно-бумажной продукции на Br541,2 млн, что в сопоставимых условиях на 44,1% больше, чем в 2018-м. Об этом сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

"Из общего объема произведенной целлюлозно-бумажной продукции около 56% было поставлено на внешние рынки. География экспорта - это более 50 стран. В их числе Китай, Россия, Украина, Польша, Германия, Чехия, Иран, Египет, Турция, Шри-Ланка, Ливан, Марокко", - отметила представитель концерна.

Темп роста экспорта по сравнению с 2018 годом составил 123,8%. Предприятия поставляли на внешние рынки различные виды бумаги, картона и изделий из них, бумажную упаковку, санитарно-гигиенические изделия, обои, тару. Общая сумма поставок превысила $164 млн.

Ружена Новицкая отметила, что предприятия целлюлозно-бумажной отрасли концерна активно реализуют мероприятия по наращиванию объемов производства импортозамещающей продукции. В 2019 году ее произведено на Br238,6 млн, что на 21,6% больше, чем в 2018-м.

"В целом "Беллесбумпром" сейчас активно работает над дальнейшим развитием целлюлозно-бумажной отрасли. Перспективы у нее огромные. Спрос на бумагу и картон в мире растет, большие ставки делаются на экологичную упаковку, и у предприятий есть все предпосылки это использовать. В стране имеется все необходимое - сырье, перерабатывающие мощности, технологии и профессиональные кадры", - отметила пресс-секретарь.

На предприятиях концерна уже обеспечен полный цикл переработки древесного сырья и получения из него конечного продукта с высокой добавленной стоимостью. Причем вовлекается в оборот низкосортное древесное сырье, с переработкой которого еще недавно были проблемы из-за отсутствия соответствующих технологий и производств. Сейчас из этого сырья получают целлюлозу на Светлогорском ЦКК, далее из целлюлозы на заводе в Шклове делается бумага, которая в свою очередь служит материалом для производства широкого ассортимента экологичной упаковки и санитарно-гигиенических изделий.

"По аналогии с производством древесных плит, которое стало толчком для развития мебельных предприятий в стране, производство рулонной бумажной продукции также раскрывает перспективы по созданию в Беларуси новых предприятий, которые могут производить достаточно широкий ассортимент товаров из бумаги, в том числе, упаковку, - отметила Ружена Новицкая. - Это отличная ниша для организации небольшого частного бизнеса, развитие которого приветствуется государством. Предприятия концерна будут готовы обеспечить такие предприятия исходной продукцией – бумагой и картоном в необходимых объемах".-0-