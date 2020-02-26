"Белнефтехим" договорился с азербайджанской Socar о поставке 160 тыс. т нефти

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" договорился с азербайджанской нефтяной компаний Socar о поставке 160 тыс. т нефти. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Сделка с Socar предусматривает поставку двух танкеров нефти - это около 160 тыс. т", - сказал Александр Тищенко.

Он пояснил, что в Беларусь нефть будет доставлена через территорию Украины по нефтепроводу Одесса - Броды.

"В итоге в марте ожидаем по северному направлению два танкера нефти и еще два - по южному, а также поставки по трубе от шести российских компаний", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщал заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, импорт нефти в Беларусь по нефтепроводу Одесса - Броды начнется в марте. "Ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории. Поставки по Одесса - Броды начнутся в ближайшее время, в марте. Объем - несколько танкеров", - рассказал Владимир Сизов. По его словам, трубопроводная инфраструктура (нефтепровод Одесса - Броды) будет использоваться как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт.

В марте также ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. т российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.-0-