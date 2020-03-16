"Белнефтехим": формат работы по поставкам нефти из США прорабатывается

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формат работы по поставкам в Беларусь американской нефти прорабатывается. Об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о перспективах поставок в Беларусь нефти из США, Александр Тищенко отметил, что такая возможность не исключается и работа в данном направлении ведется. "Формат прорабатывается", - сказал он. По словам пресс-секретаря концерна, речь идет о формировании переговорных позиций. Касательно возобновления трубопроводных поставок нефти из балтийских портов в Беларусь, то работа в этом направлении тоже продолжается. "Создается рабочая группа, которая смогла бы этот вопрос прокачать полностью", - проинформировал пресс-секретарь.

Как сообщалось, в начале февраля госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о готовности США обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам.

В начале марта в Белорусском институте стратегических исследований (БИСИ) состоялся международный экспертный семинар. Участие в нем приняли представители латвийских и литовских железных дорог, нефтеперевалочных, логистических компаний, портов, дипломаты. Белорусскую сторону представили руководство и эксперты концерна "Белнефтехим", Белорусской железной дороги, Ассоциации европейского бизнеса.

Достигнута договоренность отработать на уровне специалистов вопросы определения наиболее оптимального как с точки зрения стоимости, так и временных затрат пути возобновления работоспособности трубопроводной системы, позволяющей доставлять нефть из балтийских портов в Беларусь. В ближайшее время будет создана рабочая группа по двум направлениям, техническому и юридическому, чтобы на базе полученной техинформации подготовить соглашение и выйти на межправительственный уровень.-0-