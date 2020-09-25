"Белнефтехим" на Форуме регионов планирует подписать контракты с РФ на более чем $100 млн

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации концерна "Белнефтехим" на VII Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет 28-29 сентября, планируют подписать контракты на поставку в РФ продукции на более чем $100 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".

"Планируется подписание контрактов на поставку в Российскую Федерацию продукции на общую сумму более $100 млн. Перечень продукции включает синтетические волокна и нити, стеклоткани, полиэтилен, шины, фталевый ангидрид, алкидные смолы, противогололедные реагенты", - пояснили в пресс-службе.

"Организации концерна - традиционные участники мероприятий, позволяющих укрепить торговые связи между регионами двух стран", - отметили в "Белнефтехиме".

VII Форум регионов Беларуси и России будет включать пять секций: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Пройдут также совместное заседание деловых советов Беларуси и России и экспертная сессия высокого уровня "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России". Центральным событием форума станет пленарное заседание 29 сентября.-0-