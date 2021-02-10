10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" ожидает от "Роснефти" компенсацию за грязную нефть на $34,5 млн в эквиваленте, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"Процесс компенсации за грязную нефть разрешен пока в части компетенции ПАО "Лукойл". Платежи от ПАО "НК "Роснефть" пока не поступали. Ожидаем компенсацию в размере $34,5 млн в эквиваленте", - сказал Александр Тищенко.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля 2019 года заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в ней в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате многие страны прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе. В феврале 2020 года Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть.-0-