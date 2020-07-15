"Белнефтехим" ожидает прибытия в Одессу очередного танкера с азербайджанской нефтью в начале августа

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" ожидает прибытия в Одессу очередного танкера с азербайджанской нефтью от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR для Беларуси в начале августа, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это идет в план августовских поставок. Погрузка и выход из грузинского порта Супса будут 31 июля - 1 августа. Прибытие танкера с 85 тыс. т нефти Azeri Light в порт Южный ожидается 3-5 августа", - сообщил Александр Тищенко.

SOCAR в этом году поставила белорусскому концерну "Белнефтехим" пять партий нефти общим объемом около 420 тыс. т через порт Одессы и нефтепровод Одесса - Броды на Мозырский НПЗ.

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.-0-