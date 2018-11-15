"Белнефтехим" придерживается плавного изменения цен на топливо - Рыбаков

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" придерживается стратегии плавного изменения цен на топливо, как при росте стоимости сырья, так и при его снижении. Об этом сегодня в ходе посещения ОАО "Нафтан" заявил журналистам председатель концерна Андрей Рыбаков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".

Отвечая на вопрос о дальнейших шагах концерна по изменению цен на автомобильное топливо в связи со снижением цены на нефть в последние дни, он подчеркнул, что концерн придерживается стратегии плавного изменения цен, как при росте стоимости сырья, так и при его снижении. "Предпринятое увеличение цен не компенсировало изменения стоимости сырья, даже с учетом начала снижения стоимости нефти в последние недели, - отметил Андрей Рыбаков. - Решение об увеличении либо снижении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации по нескольким показателям: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая. В любом случае цены на АЗС Беларуси будут изменяться постепенно, без рывков".

В пресс-службе рассказали, что сегодня председатель концерна провел встречу с коллективом ОАО "Нафтан", проконтролировал ход реализации инвестиционных проектов предприятия. "Внимание было сконцентрировано на своевременном обеспечении объектов модернизации необходимым количеством строителей, материалов и оборудования с целью безусловного выполнения поручения главы государства о завершении строительно-монтажных работ на возведении комплекса замедленного коксования к 7 ноября 2019 года. Андрей Рыбаков также лично проконтролировал ход монтажа и наладки оборудования на новых установках "Нафтана" и "Полимира", - добавили в концерне.

Как сообщалось, стоимость автомобильного топлива на АЗС изменяется с целью дальнейшей компенсации для НПЗ роста затрат на приобретение нефти. В настоящее время цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет Br1,41, АИ-95-К5-Евро - Br1,5, АИ-98-К5-Евро - Br1,71, ДТ - Br1,5.-0-