18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" продолжает переговоры с Польшей по организации реверсных поставок нефти, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Продолжаются переговоры с польской стороной по организации реверсных поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Польши на территорию Беларуси", - сказали в пресс-службе.

Как ранее заявлял журналистам первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, доставка нефти из Польши в режиме реверса технически возможна. Фактически этот метод был реализован, когда после апрельского инцидента в 2019 году вытесняли загрязненную нефть из польского Гданьска в Россию. Однако, по его словам, у польской стороны нет технической возможности одновременно качать нефть в двустороннем режиме - "к себе и от себя", потому реверсная доставка возможна только с остановками.

Как сообщалось, контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении. С 4 января поставки сырья в страну возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "РуссНефть" и "Нефтиса". Кроме того, первая партия норвежской нефти поступила 26 января на НПЗ "Нафтан".

7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Беларуси и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.

Накануне также стало известно, что НК "Янгпур" (дочерняя компания ПО "Белоруснефть"), которая ведет добычу нефти в Ямало-Ненецком автономном округе, планирует поставлять нефть в Беларусь. При этом объемы, а также графики поставок в "Белнефтехиме" пока не комментировали.-0-