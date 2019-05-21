"Белнефтехим" проводит в Башкортостане переговоры по расширению сотрудничества

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация белорусского нефтехимического комплекса посещает Республику Башкортостан (РФ), где проводит переговоры по расширению сотрудничества с организациями региона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Представители концерна в составе белорусской делегации принимают участие в мероприятиях Российского нефтегазохимического форума, которые проходят в Уфе 20-22 мая. Заместитель председателя концерна Андрей Бунаков с приветственным словом выступил на открытии международной выставки "Газ. Нефть. Технологии", где общим стендом были представлены предприятия белорусской нефтехимии: "Белоруснефть", "Белшина", "Могилевхимволокно", Мозырский НПЗ, "Нафтан", а также торговое представительство концерна в РФ ООО "Белнефтехим-РОС".

Фото концерна "Белнефтехим"

В Уфе состоялось совместное расширенное заседание рабочей группы по сотрудничеству Башкортостана и Беларуси. Обсуждены вопросы углубления сотрудничества в области промышленности и межрегиональной кооперации.

Андрей Бунаков также провел переговоры о расширении сотрудничества с рядом организаций региона, в том числе АО "СТЕКЛОНиТ", выпускающим стекловолокнистую продукцию и являющимся партнером белорусского предприятия ОАО "Полоцк-Стекловолокно".

Экспорт организаций "Белнефтехима" в Башкортостан в I квартале 2019 года вырос на $570 тыс. до $2,16 млн (135,9% к аналогичному периоду 2018 года). Предприятия концерна поставляют в Башкортостан синтетические нити, нетканые материалы, изделия на основе стекловолокна, трикотажные полотна, специализированное оборудование. В свою очередь башкирские производители обеспечивают организации белорусской нефтехимии ароматическими углеводородами, терефталевой кислотой, синтетическими каучуками, сжиженными нефтяными газами, катализаторами, различными полимерами.

"Белнефтехим" по поручению Беларуси является ответственным за развитие сотрудничества страны с Башкортостаном - одним из крупнейших и промышленно развитых регионов РФ. По итогам 2018 года товарооборот Башкортостана и Беларуси составил $734,7 млн и вырос в 1,4 раза к 2017 году.-0-