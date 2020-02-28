"Белнефтехим": расход бензина зависит от многих факторов, качество топлива соответствует стандартам

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расход бензина в автомобилях зависит от многих факторов, качество белорусского топлива соответствует всем стандартам и требованиям, заявили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим", комментируя информацию о случаях увеличения расхода топлива.

"Попытка привязывать данную ситуацию к грязной нефти некорректна. Грязной нефти нет у нас уже давно. Что касается качества топлива, есть четкие стандарты, которые выполняются. Мы работаем не только на внутреннем рынке, поэтому нет разделения: в одной емкости бензин для внутреннего рынка, во второй - для экспорта. Все производится по международным стандартам", - подчеркнули в "Белнефтехиме".

В концерне обратили внимание на то, что поступающее на АЗС топливо проходит жесткий системный контроль и соответствует всем стандартам и требованиями.

Что касается версий о возможном недоливе топлива на заправках, то в концерне считают, это исключено, поскольку все процессы на АЗС автоматизированы.

"Изменение расхода зависит от многих факторов: стиля вождения, погодных условий, характеристик конкретной машины и так далее. Попытки связывать это с качеством бензина не имеют под собой почвы", - считают в "Белнефтехиме".-0-