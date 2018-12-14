"Белнефтехим" рассчитывает на возобновление поставок удобрений в Украину после проверки

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" рассчитывает на урегулирование ситуации с поставками удобрений в Украину по итогам проверки. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна, комментируя сообщения о блокировке украинскими таможенниками поставок из Беларуси.
"Организации концерна поставляют собственную продукцию, имеющую сертификат соответствия и произведенную строго по технологии. Уверены, что проверки это подтвердят, и поставки пойдут в рабочем режиме", - отметили в пресс-службе.
Удобрения поставляют две организации концерна - "Гродно Азот" и Гомельский химический завод.-0-
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