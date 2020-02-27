"Белнефтехим": "Сафмар" поставит в Беларусь в марте 300 тыс. т нефти, "УДС нефть" - 50 тыс. т

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская группа компаний "Сафмар" поставит в Беларусь в марте 300 тыс. т нефти, "УДС нефть" - 50 тыс. т, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"От "Сафмара" ожидается 300 тыс. т нефти, от "УДС нефть" - 50 тыс. т", - сообщил Александр Тищенко.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможных поставках нефти в Беларусь "Роснефтью" и "Татнефтью", он отметил, что переговоров по поставкам на март с ними не ведется.

"Однако эти инсайдерские сигналы можно связать с последними новостями о падениях цен на мировом рынке нефти. Предложений сорта Urals в портах стало больше, чем раньше. Объем, который раньше забирала Беларусь, перекачан в танкеры", - добавил Александр Тищенко.

Ранее сообщалось, что нефть без премии в Беларусь будут поставлять шесть российских компаний, среди которых "Сафмар" и пять новых для Беларуси поставщиков. Нефть будет продаваться по рыночной цене без премии.

В марте также ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. т российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

Кроме того, сделка с азербайджанской Socar предусматривает в марте поставку двух танкеров нефти - это около 160 тыс. т. В Беларусь нефть будет доставлена через Украину по нефтепроводу Одесса - Броды.-0-