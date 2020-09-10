10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "ПО "Белоруснефть" планирует наращивать добычу углеводородов в России. Об этом в интервью журналу "Вестник "Белнефтехима" рассказал генеральный директор предприятия Александр Ляхов, сообщает БЕЛТА.

Стратегически важным для "Белоруснефти" является проект по добыче углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе России. На Известинском лицензионном участке (в районе Губкинского) работает дочернее предприятие "Белоруснефти" - нефтяная компания "Янгпур". Планируемая ею добыча углеводородного сырья в текущем году ожидается на уровне 1,1 млн т в нефтяном эквиваленте, что составит около 60% от уровня добычи в Беларуси. "В декабре 2019 года компания "Янгпур" приобрела с аукциона Южно-Тыдэоттинский лицензионный участок (граничащий с Известинским лицензионным участком), тем самым пополнив сырьевую базу добычи углеводородного сырья. Планируется, что по углеводородному сырью в России к 2026 году "Белоруснефть" выйдет на такой же уровень добычи, как в Беларуси", - сказал Александр Ляхов.

По его словам, добыча нефти в Беларуси в 2013-2016 годах стабилизировалась на уровне 1,645 млн т. А с 2017 года наблюдается ее постоянный рост. "Ожидаемый объем добычи нефти в Беларуси в этом году - 1,71 млн т. Добыча попутного нефтяного газа составит более 200 млн куб.м", - отметил гендиректор.

"Процесс нефтедобычи в Беларуси вступает в новую историческую фазу: 1 июня в Центре интегрированных операций нефтегазодобывающего управления "Речицанефти" стартовал проект "Цифровое месторождение". В перспективе с помощью IТ-технологий планируется ввести непрерывный анализ всех процессов, чтобы максимально оперативно принимать организационные решения. В качестве пилота выбрано крупнейшее Речицкое месторождение", - проинформировал Александр Ляхов.

На конечном этапе создание "Цифрового месторождения" подразумевает объединение имеющихся информационных систем, построение алгоритма взаимодействия и дальнейшее развитие цифровизации и интеллектуализации. Предполагается создать интеллектуальную систему, которая будет помогать персоналу принимать решения. "В дальнейшем, после оснащения оборудованием и соответствующим программным обеспечением, Центр интегрированных операций станет той стартовой площадкой, откуда начнется цифровизация отечественной нефтедобычи", - добавил гендиректор.-0-