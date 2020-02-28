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28 февраля 2020, 12:12

"Белоруснефть" планирует в 2020 году добыть 1 млн т нефтяного эквивалента в России

Фото из архива
Фото из архива

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" в 2020 году планирует добыть 1 млн т нефтяного эквивалента в России, сообщил сегодня журналистам начальник управления внешнеэкономической деятельности "Белоруснефти" Андрей Бохан, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Бохан подчеркнул, что по добыче в России у "Белоруснефти" на этот год намерения амбициозные. "Планируем в этом году выйти на 1 млн т нефтяного эквивалента добычи. Это впервые мы сделаем в России. Основным продуктом станет газ - планируем добыть порядка 700 млн кубометров природного газа и попутного", - рассказал начальник управления.

/Будет дополнено/.-0-

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