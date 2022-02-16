"Белоруснефть" построит две АЗС и 16 реконструирует в 2022 году

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16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" в 2022 году построит новые автозаправочные мультикомплексы, проведет реконструкцию и модернизацию АЗС в столице и регионах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании. Две новые заправки появятся в столичном регионе. Планируется возвести АЗС на автодороге Р65 Заславль - Дзержинск - Озеро и в Минске. Они будут построены в обновленном фирменном стиле компании. Масштабная реконструкция, а это практически полная перестройка действующих объектов, ожидает 16 АЗС во всех регионах страны. В их числе не только автозаправочные станции, расположенные в областных центрах, но и в сельской местности. Продолжат и модернизацию торговых залов АЗС. Обновление затронет 40 автозаправочных комплексов страны. Фирменная сеть АЗС "Белоруснефти" насчитывает более 570 автозаправочных станций во всех областях страны. "В 2021 году было построено, реконструировано и модернизировано около 60 АЗС. Впервые в сети были внедрены такие форматы, как "АЗС: магазин у дома", "Магазин без АЗС" и мобильный кафе-маркет", - отметили в пресс-службе.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!