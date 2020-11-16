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Экономика
16 ноября 2020, 10:43

"Белоруснефть" разработала программу реабилитации российского Холмогорского месторождения

Фото neft.by
Фото neft.by

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты "БелНИПИнефть" разработали комплексную программу повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти на Холмогорском месторождении компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз". Она включает пошаговую инструкцию рациональной выработки остаточных запасов - от анализа разработки до геолого-технических мероприятий - с научным сопровождением во время реализации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПО "Белоруснефть".

Холмогорское месторождение открыли в 1973 году на границе Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

В пределах месторождения выявлены пять нефтяных залежей. Актив находится на последней стадии освоения, запасы здесь в высокой степени истощены. Объем добычи последние 27 лет постепенно падает. Однако, по мнению геологов, несмотря на высокую выработку запасов, история актива не закончена.

"В прошлом году для реабилитации Холмогорского месторождения компания "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" обратилась к признанным в этом деле специалистам из института "БелНИПИнефть", поскольку рациональная работа со зрелыми месторождениями - их тема. Такова специфика белорусского региона, и это то, с чем белорусские нефтяники имеют дело каждый день на протяжении десятилетий", - рассказали в "Белоруснефти". За это время на предприятии выстроена определенная система. Отточены технологии и схема, внедряются собственные и передовые адаптированные зарубежные разработки. Все реализует высококвалифицированный персонал. И отечественные методики становятся востребованными за рубежом. Белорусам уже доводилось работать в подобных проектах на зрелых активах компаний "Лукойл" и Oil India. "Но это были разовые контракты, а здесь может идти речь о долгосрочном сотрудничестве", - уточнили в пресс-службе.

За комплексную программу реабилитации Холмогорского месторождения взялись специалисты отдела перспективного развития международных проектов "БелНИПИнефть" под руководством опытного ученого Николая Демяненко.

К реализации зарубежного проекта подключали и специалистов других подразделений института: отдела базы данных, подсчета запасов, литологии и стратиграфии, техники и технологии воздействия на пласт.

Чтобы обосновать способы воздействия на остаточные запасы Холмогорского месторождения, предстояло детально проанализировать разработку этого очень сложного месторождения. "Белорусские ученые-нефтяники подготовили адресную программу геолого-технических мероприятий, которые позволят поднять добычу, повысить нефтеотдачу пластов. Ожидаемую эффективность таких инструментов предварительно оценили на геолого-гидродинамической модели", - отметили на предприятии.

Комплексная программа разбита на два этапа. На первом планируется провести оценочные работы с уточнением всех выводов и рекомендаций. В течение полутора-двух лет предусматривается реализовать более 40 мероприятий. Среди них - бурение новых скважин и боковых стволов, ввод скважин из бездействия, возврат на ранее разрабатываемые пласты, внедрение технологий интенсификации нефти. Как ожидается, затем уже будет воплощаться полноценная масштабная программа. Сейчас проводится тендер на выполнение работ.

Весь проект реабилитации Холмогорского нефтяного месторождения рассчитан на 10 лет с прогнозом добычи до 2055 года. Кроме различных физических показателей, здесь учитываются экономические параметры, включая рентабельность разработки актива.

Ожидается, что в случае победы в тендере проект реализует совместная команда специалистов "Белоруснефти" и компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".-0-

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