"Белоруснефть" тестирует доставку автомобильного топлива по водному пути

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В производственном объединении "Белоруснефть" тестируют доставку автомобильного топлива по водному пути, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Такой вариант транспортировки нефтепродуктов может дополнить существующие железнодорожный, автомобильный и трубопроводный. Транспортный коридор по реке Припять тестировали специалисты дочернего предприятия "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт" и предприятия "Днепро-Бугский водный путь".

Пробная партия дизельного топлива в 350 т прошла по маршруту Мозырь - Брест. "Для доставки оборудовали нефтеналивное судно грузоподъемностью 750 т. Дизельное топливо выгрузили на площадке узла № 9 "Новосады", топливозаправщик доставил его на автозаправочную станцию", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты проанализируют все плюсы и минусы такого пути, экономическую составляющую проекта речных поставок топлива. После этого будет принято решение о дальнейшем развитии направления.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-