Белорусская делегация примет участие в 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с министром энергетики Виктором Каранкевичем примет участие в 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая пройдет с 20 по 24 сентября в штаб-квартире организации в Вене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Повестка пленарного заседания 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ включает рассмотрение вопросов по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, физической ядерной безопасности, принимаемые меры по борьбе с COVID-19, возможности укрепления деятельности агентства в области технического сотрудничества. Будут также обсуждены вопросы применения гарантий МАГАТЭ, перспективы расширения использования достижений ядерной науки и технологий.

На пленарном заседании сессии запланировано выступление главы белорусской делегации - министра энергетики Виктора Каранкевича. Руководитель Минэнерго также примет участие в открытии белорусской экспозиции, где будет представлена информация о достижениях Беларуси в сфере ядерной энергетики, реализации проекта по строительству БелАЭС, а также о развитии социально-экономической инфраструктуры города атомщиков Островца.

Кроме того, запланирована встреча Виктора Каранкевича с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. На полях сессии министр также проведет ряд двусторонних встреч с главами других делегаций.

Беларусь взаимодействует с МАГАТЭ по всему спектру деятельности агентства. Особую роль играет работа с МАГАТЭ по вопросам реализации национальной ядерно-энергетической программы и развития инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности. Важной составляющей взаимодействия с агентством в этой области является приглашение в Беларусь оценочных и консультативных миссий. С 2012 по 2021 годы в Беларуси проведены все ключевые миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих свою первую АЭС.-0-